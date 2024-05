La UAA inicia el preregistro para el Proceso de Admisión a sus bachilleratos

Redacción | DESDElared

Aguascalientes, Ags.- A partir de hoy lunes 13 de mayo y hasta el viernes de esta semana, se llevará a cabo el pre-registro para el proceso de admisión a los bachilleratos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA). Es un requisito indispensable.

Los planteles central y oriente ubicados en el municipio de Aguascalientes ofrecerán 1,395 espacios, en tanto que la sede de Rincón de Romos dispondrá de 700 lugares.

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección deberán ingresar al portal oficial de la UAA (www.uaa.mx) pulsar “Pre-Registro” y elegir la sede que deseen, ya sea Aguascalientes o bien, Rincón de Romos. Solo se permitirá un registro por aspirante, por lo que no podrán realizarse de manera simultánea para las sedes de Aguascalientes y Rincón de Romos. En caso de que se detecte más de una solicitud, se considerará el primero que se haya efectuado.

Una vez elegida la sede, se deberán proporcionar algunos datos personales, (es indispensable contar con la CURP). En seguida hay que imprimir el “Recibo de pago” y la “Cita para entrega de documentos”, donde se indicará el día y hora exacta para presentar la documentación en el Departamento de Control Escolar.

Una vez cumplido ese procedimiento, el aspirante efectuará el pago a más tardar en la fecha indicada en el “Recibo de Pago”, en cualquiera de los lugares señalados. El costo de la ficha es de 624 pesos.

La entrega de documentos, en el Departamento de Control Escolar de Ciudad Universitaria, tendrá lugar los días 17 y 20 de mayo, mientras que la presentación del examen de admisión EXCOBA será el 1 y 2 de junio.

El “Pase de Ingreso” para la prueba se entregará al completar el trámite de documentación. Este examen se aplicará en el Campus Central de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

La UAA precisa que no se cuenta con prórroga para ningún trámite, por lo que se cancelará automáticamente el pre-registro de los aspirantes que no acudan en la fecha indicada o que no presenten la documentación completa y correcta. La convocatoria puede consultarse en www.uaa.mx/admision/.