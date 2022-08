Estudiantes del Tecnológico y de la Autónoma, nos representarán en Congreso de ingenieros

Once estudiantes de lngeniería en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes y en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (EAA), participarán en el Congreso Nacional de Estudiantes que de forma anual organiza el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEE) para presentar las nuevas tendencias de la industria y de la academia en el campo de la ingeniería.



El director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Ulises Reyes Esparza, recibió a los estudiantes que representarán a al estado de Aguascalientes en el congreso a celebrarse del 31 de julio al 4 de agosto en el puerto de Acapulco, Guerrero.



Los jóvenes estudiantes presentarán en el congreso la ponencia “El uso de la infraestructura del hidrógeno como sistema de almacenamiento de energía para el sistema interconectado y saneamiento del agua para la industria en la zona del Bajío mexicano”.