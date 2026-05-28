El bloqueo al Estrecho de Ormuz sigue sin resolverse y presiona los precios del crudo

Redacción | DESDElared

Aguascalientes, Ags. El bloqueo estadounidense al Estrecho de Ormuz, anunciado en abril de 2026, continúa sin fecha de cierre y mantiene en vilo los mercados petroleros internacionales. La incertidumbre que genera se extiende hasta las finanzas públicas y las estaciones de servicio de Aguascalientes. Una encuesta reciente revela que la mayoría de los consultados no espera que Trump anuncie el fin del bloqueo antes de junio de este año.

El bloqueo que no cede

FUENTE: frimufilms (freemium)

El bloqueo al Estrecho de Ormuz, anunciado el 12 de abril por el gobierno de Estados Unidos, sigue vigente sin que exista ningún pronunciamiento oficial sobre su levantamiento.

El Estrecho de Ormuz es el paso marítimo por el que transita aproximadamente un quinto del petróleo que se consume en el mundo. Su cierre convierte cualquier prolongación del conflicto en un factor de presión directa sobre los precios internacionales del crudo, con repercusiones que alcanzan a economías importadoras como la mexicana.

Propuesta rechazada y encuesta sobre el desenlace

El 2 de mayo, Reuters reportó que Trump rechazó la propuesta iraní que habría abierto el estrecho antes de reanudar las negociaciones nucleares.

Ante ese panorama, según datos recientes de apuestas.guru, el 61.5% de los encuestados descarta que Trump anuncie el fin del bloqueo antes de junio de 2026, frente a un 38.5% que sí lo espera, en una consulta reciente sobre el desenlace del conflicto en el Estrecho de Ormuz.

"Cuando los mercados de apuestas deportivas y de eventos geopolíticos muestran un consenso tan marcado como el 61.5% contra el levantamiento del bloqueo, eso refleja que el público apostador no ve señales concretas de resolución a corto plazo. Desde la perspectiva de quienes siguen estos mercados de pronóstico, el rechazo de la propuesta iraní fue suficiente para inclinar las posiciones hacia la continuidad del conflicto", señala Karla Ruiz, especialista en contenido deportivo de Apuestas.Guru.”

El 5 de mayo, Trump pausó , la iniciativa diseñada para guiar barcos varados por el cierre del estrecho. Esa combinación de señales diplomáticas negativas mantiene la incertidumbre sobre el precio del barril y alimenta la volatilidad en los mercados petroleros internacionales.

Presión sobre combustibles y finanzas en Aguascalientes

México importa gasolinas refinadas, por lo que la volatilidad del crudo internacional se traslada con relativa rapidez a los precios en las estaciones de servicio de Aguascalientes. Cada movimiento brusco en el precio del barril se refleja en el costo que pagan los automovilistas locales en las próximas semanas.

Las finanzas públicas estatales también sienten el efecto. Las participaciones federales que recibe Aguascalientes están parcialmente vinculadas a los ingresos petroleros de Pemex, lo que significa que un crudo volátil complica la planeación presupuestal del gobierno del estado. La perspectiva de las finanzas estatales ya mostraba señales de presión antes de que comenzara el conflicto en el estrecho.

Mientras el bloqueo no se levante, la incertidumbre sobre el precio del barril dificulta las proyecciones de inflación local para el segundo semestre de 2026. Los responsables de política económica estatal operan sin un escenario base confiable para el costo de los energéticos.

El bloqueo cumple semanas sin avance diplomático confirmado

El inicio del bloqueo el 12 de abril marcó el momento en que comenzó el bloqueo estadounidense de puertos iraníes y el control parcial del estrecho, con Irán advirtiendo represalias en caso de que la medida se mantuviera. Desde entonces, ninguna de las dos partes ha dado pasos concretos hacia una solución.

Al cierre de esta edición no existe anuncio oficial de Trump sobre el levantamiento del bloqueo, ni una nueva ronda de negociaciones confirmada entre Washington y Teherán. El último movimiento diplomático registrado sigue siendo la pausa de 'Project Freedom' el 5 de mayo, sin que haya habido avance posterior; en ese contexto de incertidumbre económica, reportes locales indican que llegan menos remesas a 10 de los 11 municipios de Aguascalientes.