Viajes largos en bus: qué hacer y cómo pasar el tiempo

Redacción | DESDElared

Viajar es uno de los mayores placeres de la vida, te permite conocer lugares nuevos y asombrarte con los paisajes que el planeta tiene para ofrecer. Uno de los métodos más comunes para recorrer largas distancias, es viajar en bus, lo cual puede ser interesante pero también requiere de muchas horas y mucha paciencia.

Si ya tienes tus boletos de autobús y te encuentras pronto a realizar un largo viaje, te contamos qué puedes hacer y cómo hacer pasar el tiempo más rápido y no aburrirte en el trayecto a tu destino final.

Busca siempre la comodidad

Viajar en bus es muy bonito y puede llegar a ser muy placentero pero para ello es muy importante estar cómodo y tener el espacio suficiente para poder hacer pequeños movimientos y encontrar el punto justo para estar todas esas horas sin sentir molestias. Los asientos de los buses suelen ser bastante grandes y están preparados para pasar mucho tiempo sobre ellos, por lo que esto no suele ser un problema.

Sin embargo, si tienes un viaje muy largo por delante, es importante encontrar el máximo de espacio posible, ir estirando las piernas y cambiando de posición para no cansarnos y sufrir de dolores cuando bajes del bus.

Usa la ropa adecuada

Si bien en muchas ocasiones se debe viajar por trabajo y debemos usar ropa de etiqueta por ese motivo, cuando no sea así el mejor consejo que dan los expertos en viajes es usar la ropa adecuada para pasar largas horas en el bus y mantenerse bien cómodos. Para ello se recomienda usar ropa suelta, que no sea apretada y recomiendan utilizar siempre ropa deportiva. La ropa deportiva cuenta con la tecnología ideal para los largos viajes, se estira lo suficiente para no apretarnos, es fresca, se adapta a la temperatura del ambiente y es la más cómoda para pasar todo este tiempo sentado.

Lleva el equipo adecuado para descansar

Viajar por largas horas puede llegar a ser algo muy aburrido pero también puede ser una gran oportunidad para descansar en caso de que lo necesites. Los asientos de los buses de larga distancia son muy cómodos y si llevas el equipo educado podrás dormir de una forma muy placentera. Almohadas de viaje, mantas y el antifaz para tapar la luz son indispensables en este tipo de viajes. Sobre todo si viajas durante la noche, podrás aprovechar al máximo el tiempo de viaje para dormir y disfrutar a pleno el destino al que estés yendo.

Come bien durante tu viaje

Una parte importante de los viajes largos es la comida y lo que lleves para beber. Si bien la mayoría de los buses cuentan con servicio de comida para todos sus pasajeros y se encuentra incluído en tu boleto, también puedes llevar tu propia comida o aperitivos para comer en el mientras tanto y así pasar un buen tiempo. Lleva algunos snacks y una botella de agua o de tu bebida favorita para distraerte un buen rato y así hacer el viaje mucho más ameno.

El entretenimiento es importante

Los viajes en bus suelen tener todo tipo de usuarios, están desde los que duermen durante todo el viaje, los que observan el paisaje sin parar y otros que optan por utilizar diferentes instrumentos de entretenimiento para pasar su tiempo. Además de tener tu celular y poder repasar todas tus redes sociales, puedes descargar juegos, capítulos de series y películas que llevabas tiempo queriendo ver.

Las películas y series duran mucho tiempo y si te atrapan no te darás cuenta de los kilómetros que has hecho en el mientras tanto. Por lo que son de las mejores maneras de pasar tu tiempo en el bus y de hacer tu viaje mucho más ameno.

De la misma manera que si viajas con niños o adolescentes, mantenerlos ocupados y distraídos hará que no se preocupen tanto por llegar y el viaje será mucho más fácil de llevar.

Mira los increíbles paisajes

La mayor ventaja que tiene viajar en bus y no utilizar otros medios de transporte es que es el único que te permite mirar a tu alrededor y poder apreciar todos los paisajes a tu alrededor. Si viajas en avión o en tren de alta velocidad, no podrás observar ningún paisaje debido a la distancia y rapidez, es por ello que muchos eligen el bus para poder apreciar su alrededor y disfrutar lo que el planeta tiene para ofrecer.

Aprovecha las paradas para estirar las piernas

Por último, no debes dejar escapar la oportunidad de estirar las piernas y el cuerpo en general durante las paradas previas a tu destino final. Los buses suelen hacer paradas intermedias entre sitio y sitio en donde bajan y suben otras personas, de esta manera, puedes aprovechar ese tiempo para ir al baño, moverte y aflojar las tensiones del cuerpo.