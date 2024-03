Reglas del juego online que todo jugador debería conocer

Redacción | DESDElared

Cada juego de casino tiene su propia historia y sus propios entresijos, que permiten a los jugadores maximizar sus posibilidades de ganar dentro de sus reglas. Conocer con claridad las reglas de cada juego y las pautas generales de los casinos es ideal para elaborar estrategias eficaces y multiplicar las posibilidades de ganar.

Por ejemplo, en los casinos Apple Pay España que puedes encontrar en un comparador como buenaapuesta.org tienes una amplísima variedad de juegos a tu disposición, desde las mesas de casino en vivo como el Baccarat o la ruleta, hasta las tragamonedas más populares como Starburst o Gates of Olympus. Se trata de juegos populares, pero ¿sabes realmente cómo aprovecharlos al máximo?

Algunos juegos te lo ponen mucho más fácil para mejorar estas posibilidades, como suele ocurrir con el Blackjack, donde tus decisiones a la hora de pedir carta o dividir tu apuesta pueden marcar la diferencia entre ganar y perder. Pero, además, hay una serie de reglas y pautas que son comunes a todos los juegos de casino online, y que te conviene conocer bien para sacar el mejor partido de los casinos digitales.

El RTP no es una garantía, sino una métrica a largo plazo

Si llevas algo de tiempo jugando en los casinos online, habrás oído hablar de una métrica llamada el RTP. Con esta métrica se determina qué porcentaje del dinero apostado en un juego es devuelto después a los apostadores a medida que aciertan en el juego. Esto quiere decir que, cuanto más alto sea el RTP, más dinero en premios se puede obtener con el juego. El porcentaje suele oscilar entre el 94% y el 99%.

Un juego con un RTP muy alto es el Blackjack, que puede llegar al 99% si los jugadores dominan las reglas y las estrategias más avanzadas. Las tragamonedas, en cambio, suelen rondar el 95% o el 96%. Es buena idea elegir un juego con un RTP alto para mejorar nuestras posibilidades de ganar, pero es fundamental tener presente que el RTP no es un porcentaje de devolución garantizado: es solo un promedio que podemos tomar como referencia.

El chat en vivo debe ser respetuoso

Los casinos online incorporan cada vez más una sección de chat en vivo en los juegos de streaming. En este chat puedes conversar con otros jugadores, o incluso con los crupieres. Se trata de una adición que hace que los juegos en vivo sean mucho más interesantes, porque nos dan la opción de participar de un diálogo que puede ser muy divertido si sabemos cómo llevarlo. ¡Incluso puede que hagas nuevas amistades!

Es muy importante tener presente que este chat debe ser respetuoso en todo momento. Los crupieres no están en el casino para ser tus amigos, sino para gestionar los juegos. Algunos jugadores pasan muchas horas en los casinos online y terminan encariñándose con ciertos crupieres, pero no por ello es correcto abusar del chat en vivo en estas situaciones. Si lo haces, el casino puede excluirte de la plataforma y quedarse tus ganancias.

Los requisitos de apuesta son innegociables

Cuando reclamamos un bono en un casino online, tendemos a quedarnos con la cifra del saldo extra que vamos a ganar, y no prestamos demasiada atención a los requisitos de apuesta que debemos cumplir para poder transferir esas ganancias a nuestra cuenta bancaria. Si no cumples con los requisitos de apuesta, este dinero no llegará a tu cuenta, por más que hayas hecho un depósito dentro de los parámetros indicados por el bono.

Los requisitos de apuesta suelen expresarse como una cantidad de veces que debe apostarse el saldo acreditado. Por ejemplo, en un bono con requisitos de apuesta de 50x, tendrás que apostar 50 veces el saldo del bono y el de tu depósito. Si tu depósito fue de 10 euros y el bono son otros 10, tendrás que apostar 50 veces 20 euros, es decir, 1000 € en total. Y, además, deberás hacerlo dentro del plazo previsto por el bono, que suele ser de 30 días como máximo.

Las reglas del casino están para cumplirse

Finalmente, es muy importante que tengas en cuenta que los términos de uso de un casino online son obligatorios y vinculantes. Son muchos los jugadores que no los leen, y luego se encuentran con que su cuenta ha sido cerrada y han perdido el crédito que tenían en ella. Puede que no hayas dicho nada inapropiado en el chat en vivo, ¡y eso está muy bien! Pero el respeto en los chats no es la única regla que tienen los casinos.

Los casinos pueden cerrar tu cuenta si tienes un periodo de inactividad excesivo, si te has registrado con un número de teléfono que pertenece a otra persona, si tus datos personales no se corresponden con los de tu DNI, o si ocurre cualquier problema con tus métodos de pago. ¡Es fundamental que leas bien los términos y condiciones de uso del casino donde pretendas registrarte, y que los cumplas a rajatabla si no quieres encontrarte con sorpresas!