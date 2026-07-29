Se contrae la economía de Aguascalientes en el primer trimestre

Aguascalientes, Ags.- En el primer trimestre de este año, la economía de Aguascalientes descendió 1.3% frente al mismo período del 2025, y se contrajo 0.2% frente al cuarto trimestre del 2025. Son desestacionalizados que el INEGI acaba de dar a conocer a través del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE). Estas cifras son aquellas que descartan los factores estacionales del período considerado.
Con ese descenso interanual del 1.3%, Aguascalientes se situó en la lista de 11 entidades en esa situación, donde también figuraron dos que le son cercanas: San Luis Potosí (-1.6%) y Jalisco (-1.1%). En las restantes, el avance fue el siguiente: Guanajuato (+1.7%), Zacatecas (+1.4%) y Querétaro (+1.1%).
Por lo que respecta a cifras originales, esas que no descartan los factores estacionales, la economía de Aguascalientes tuvo una variación anualizada negativa en el primer trimestre, del 1.7%. Los estados con los mayores avances fueron Hidalgo (7.4%), Tamaulipas (5.2%) y Colima (4%). Los de descensos más pronunciados los vivieron Campeche (-5.2%), Coahuila (-4.7%) y Morelos (-3.1%).
Dos de tres actividades, a la baja
Son tres las actividades en las que el INEGI engloba a los diversos sectores económicos del país. En dos de ellas, el primer trimestre fue adverso. Sucedió con las secundarias, que comprenden industria manufacturera y construcción, entre otros, con retroceso del 5.3% a tasa anual.
Los primeros tres meses de este año tampoco fueron positivos para las actividades primarias de Aguascalientes, las asociadas al campo. Se redujeron en 2.6%.
Las actividades terciarias sí crecieron y lo hicieron en 1.5%. Comprenden comercio y servicios.
Dos descensos trimestrales consecutivos
La reducción en 1.7% de la economía de Aguascalientes a tasa anual en el primer tirmestre de este año se suma a la baja anualizada del 0.3% que atravesó en el cuarto trimestre del 2025.
|AGUASCALIENTES
Actividad económica
Primer Trimestre
www.desdelared.com.mx con INEGI
|Índice
|Variación Interanual
|2017
|96.2
|2018
|97.7
|1.6%
|2019
|96.4
|-1.3%
|2020
|98.8
|2.5%
|2021
|99.8
|1.0%
|2022
|95.4
|-4.4%
|2023
|98.2
|3.0%
|2024
|97.8
|-0.4%
|2025
|98.9
|1.1%
|2026
|97.2
|-1.7%