EN TÉRMINOS ANUALES

Se contrae la economía de Aguascalientes en el primer trimestre

Redacción | DESDElared

Aguascalientes, Ags.- En el primer trimestre de este año, la economía de Aguascalientes descendió 1.3% frente al mismo período del 2025, y se contrajo 0.2% frente al cuarto trimestre del 2025. Son desestacionalizados que el INEGI acaba de dar a conocer a través del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE). Estas cifras son aquellas que descartan los factores estacionales del período considerado.

Con ese descenso interanual del 1.3%, Aguascalientes se situó en la lista de 11 entidades en esa situación, donde también figuraron dos que le son cercanas: San Luis Potosí (-1.6%) y Jalisco (-1.1%). En las restantes, el avance fue el siguiente: Guanajuato (+1.7%), Zacatecas (+1.4%) y Querétaro (+1.1%).

Por lo que respecta a cifras originales, esas que no descartan los factores estacionales, la economía de Aguascalientes tuvo una variación anualizada negativa en el primer trimestre, del 1.7%. Los estados con los mayores avances fueron Hidalgo (7.4%), Tamaulipas (5.2%) y Colima (4%). Los de descensos más pronunciados los vivieron Campeche (-5.2%), Coahuila (-4.7%) y Morelos (-3.1%).

Dos de tres actividades, a la baja

Son tres las actividades en las que el INEGI engloba a los diversos sectores económicos del país. En dos de ellas, el primer trimestre fue adverso. Sucedió con las secundarias, que comprenden industria manufacturera y construcción, entre otros, con retroceso del 5.3% a tasa anual.

Los primeros tres meses de este año tampoco fueron positivos para las actividades primarias de Aguascalientes, las asociadas al campo. Se redujeron en 2.6%.

Las actividades terciarias sí crecieron y lo hicieron en 1.5%. Comprenden comercio y servicios.

Dos descensos trimestrales consecutivos

La reducción en 1.7% de la economía de Aguascalientes a tasa anual en el primer tirmestre de este año se suma a la baja anualizada del 0.3% que atravesó en el cuarto trimestre del 2025.