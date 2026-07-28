POR LO QUE RESPECTA A ENERO-MAYO

En Aguascalientes, la construcción revierte las caídas de los dos años previos

Redacción | DESDElared

Aguascalientes, Ags.- En los primeros cinco meses de este año, la obra que se ejecutó en el país superó en apenas 1% a la del mismo período del 2025. En ese mismo lapso, fueron 15 las entidades con incrementos, y una de ellas fue Aguascalientes, donde el avance anualizado se ubicó en 9%.

Ese avance del 9% contrasta con los descensos interanuales que el sector de la construcción vivió en Aguascalientes en los primeros cinco meses del 2024 y 2025.



El incremento resultó de que se dieran crecimientos en cada uno de los cinco meses en términos anuales: enero (8.7%), febrero (1.3%), marzo (5.3%), abril (10%) y mayo (19.7%).



Fueron las obras asociadas a la “edificación” las que impulsaron al sector de la construcción en Aguascalientes de enero a mayo del año que corre, ya que las mismas crecieron 18.5%. Aquí está comprendida la construcción de vivienda, oficinas, parques industriales, centros comerciales, escuelas, entre otros.

Sin embargo, bajaron las de Transporte y urbanización (-26%), así como las obras de Electricidad y telecomunicaciones (-24%); y las de Agua, riego y saneamiento (-1.3%).

Del 2017, los mejores primeros cinco meses

Por lo que respecta a los primeros cinco meses desde que la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del INEGI arroja datos sobre el sector de la construcción en el país, el mejor de esos períodos para esta actividad en Aguascalientes ha sido el del año 2017.



Las obras que se erigieron de enero a mayo del 2017 en el estado de Aguascalientes superaron en 53% a las de los mismos meses de este 2026.



De los últimos 21 años, esto es, desde el 2006, la obra ejecutada en Aguascalientes ha tenido un mejor desempeño en 12 de los primeros cinco meses.