Aumenta 82% la manufactura que Aguascalientes maquila y exporta

Redacción | DESDElared

Aguascalientes, Ags.- En los primeros cinco meses de este 2026, las empresas que en Aguascalientes maquilan manufactura para exportar vieron crecer en 82% sus ingresos anualizados por este concepto, al colocar en el extranjero bienes con valor de 45 mil 417 millones de pesos en el periodo en cuestión.

Ese incremento contrasta con el retroceso que se dio a nivel nacional, mismo que fue del 5%, según datos que hoy da a conocer el INEGI al publicar lo más reciente de la Estadística Mensual del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).

A pesar de ese avance robusto, Aguascalientes no se colocó como la entidad con el mejor desempeño. Este lugar lo ocupó Sonora, ya que ahí el avance interanual fue del 197%.

De las 17 entidades sobre las que el INEGI da a conocer datos por desempeñar esta actividad un papel importante en sus respectivas economías, fueron 14 las que registraron descensos en términos anualizados. El único otro estado con avance, además de Sonora y Aguascalientes, fue Puebla (+7.7%).

Y entre aquellos estados con bajas figuraron los cercanos a nuestro estado: Jalisco (-15%), Querétaro (-13%), San Luis Potosí (-5.8%) y Guanajuato (-4.7%). Zacatecas no está en la lista de las 17 entidades con datos específicos.

El mayor incremento desde 2009

Los datos sobre los ingresos por exportación de manufactura que se maquila en cada una de las entidades del país se remontan al año de 2008. En el caso específico de Aguascalientes, en los 19 años transcurridos desde entonces, en los períodos respectivos de enero-mayo, han sido seis los descensos. Y el incremento anualizado del 82% de este año se ubica como el más pronunciado.