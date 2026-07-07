DEL 2015 AL 2025

El ciberacoso va a la baja en Aguascalientes

Redacción | DESDElared

Aguascalientes, Ags.- En el año 2025, el 22.3% de la población del estado de Aguascalientes con 12 años de edad en adelante que navegó por Internet vivió situaciones de ciberacoso. En 11 entidades del país, el porcentaje fue más alto, mientras a nivel nacional llegó a 20.4%.

Ese 22.3% del estado se ubicó muy por atrás del registro del año 2015, cuando el 32% de la población de Aguascalientes padeció ciberacoso. Esa tasa ubicó a la entidad en primer lugar entre las 32 entidades del país, donde el promedio fue del 24.5%

Esos datos, contenidos en el Módulo sobre Ciberacoso que realizó el INEGI en los años respectivos, arrojan que en 2025, vivieron tales experiencias casi el mismo porcentaje de mujeres que de hombres en Aguascalientes, al ocurrir en el 22% de ellas y el 22.7% de ellos.

Las personas que vivieron acoso en Aguascalientes en el 2025 hicieron uso del internet durante un promedio de 6.1 horas diarias.

El Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2025 del INEGI ofrece más información, pero no detallada por cada una de las 32 entidades del país, sino a nivel nacional. Por lo que corresponde al ciberacoso por rango de edad, ningún grupo de la población está exento en el país.



Estados Unidos Mexicanos

Frecuencia de ocurrencia de ciberacoso, según grupo de edad de la víctima

www.desdelared.com.mx con datos del MOCIBA 2025 Muchas veces Algunas veces 12 a 19 años 14.80% 24.70% 20 a 29 años 16.30% 31.50% 30 a 39 años 14.20% 26.20% 50 a 59 años 14.70% 22.10% De 60 y más 13.20% 20.40%

En cuanto a las situaciones de ciberacoso experimentadas, se presentan sobre todo en la siguientes modalidades: