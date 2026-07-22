Magna International contempla operar en Aguascalientes

Redacción | DESDElared

Aguascalientes, Ags.- Magna International, uno de los más importantes proveedores automotrices del mundo, tiene la intención de operar en Aguascalientes. Esto es lo que afirmó la vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales, Misti Rice, al reunirse con la gobernadora Tere Jiménez.

Con presencia en 28 países y operaciones en más de 300 centros de manufactura e ingeniería en América, Europa y Asia, esta empresa es uno de los principales socios de la industria automotriz mundial.

Magna desarrolla soluciones de movilidad para los principales fabricantes de vehículos. Entre ellas, sistemas avanzados de chasis y estructuras de carrocería, tecnologías de propulsión electrificada, ensamble completo de vehículos y componentes orientados a mejorar el desempeño, la seguridad y la sostenibilidad de la industria automotriz.

En el marco de la gira de promoción económica que la gobernadora de Aguascalientes realiza en Estados Unidos, expresó que el interés de Magna International por operar en el estado refleja la confianza que empresas líderes tienen en el estado, dada su ubicación geográfica, clima de seguridad, infraestructura de primer nivel, talento altamente calificado y competitividad de sus parques industriales

"Seguimos trabajando para atraer proyectos que generen empleos de calidad, impulsen el desarrollo económico y fortalezcan el crecimiento de nuestro estado. Aguascalientes continúa consolidándose como uno de los mejores lugares para vivir e invertir en México", manifestó Tere Jiménez.