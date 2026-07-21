Ruffo y Marina del Pilar, temas en la Sesión Permanente del Congreso de Aguascalientes

Redacción | DESDElared

Aguascalientes, Ags.- La sesión ordinaria que hoy llevó a cabo la Diputación Permanente del Congreso de Aguascalientes fue el marco en que se abordaron básicamente dos temas. Uno, sobre Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California, y otro en torno a Marina del Pilar, gobernadora de Baja California.

La diputada Alma Hilda Medina Macías, quien preside este órgano parlamentario, fijó un posicionamiento al considerar que la aplicación de la justicia es selectiva y que la intención del Gobierno Federal es crear una cortina de humo.

En el apartado de asuntos generales, sobre la detención del exgobernador de Baja California, la legisladora manifestó que debe ser una alerta para el sistema político de México, pues consideró que se aplicó una justicia selectiva y “de color” a fin de desviar la atención de las graves acusaciones por parte de la Corte de los Estados Unidos hacia políticos mexicanos con presuntos nexos con el crimen organizado.

Agregó que no está en discusión si el exgobernador panista es o no culpable, algo que deberá determinar un juez, sino que puso énfasis en el hecho de que “en menos de 72 horas, la autoridad federal lo haya trasladado al Centro Penitenciario del Altiplano, genera dudas de que el proceso penal no se hizo conforme a Derecho”.

Esta cuarta sesión ordinaria de la Diputación Permanente de la 66 Legislatura del Congreso de Aguascalientes también abrió espacio a cuestionar a la Fiscalía General de la República, en vista de que la diputada Alma Hilda Medina estimó inadecuado que se investiguen las filtraciones telefónicas y no el pacto evidente entre la gobernadora de Baja California y un representante de la autoridad de Estados Unidos para intercambiar información con el objetivo de que no se afecte la situación jurídica de Marian del Pilar. Al respecto, la legisladora local dijo: “ella es quien debería estar en problemas legales, porque la primer señal de que ya está señalada, fue la cancelación de su Visa”.

Y en el apartado de asuntos en cartera, se le dio entrada a un paquete de iniciativas propuestas por Mirna Medina, diputada del Grupo Parlamentario del PAN que buscan reformas en materia de transparencia en diversas leyes estatales.

Al clausurar los trabajos, se convocó a la mesa directiva para el siguiente martes 27 de julio, a las 12:00 horas, en el salón Aquiles Elourduy García.