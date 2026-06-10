DATOS DEL INEGI

Este primer bimestre, el más adverso para la industria de Aguascalientes desde 2016

* Bajó su producción 6.4% en términos anuales

* A nivel nacional, el descenso fue del 1.2%

* En el estado, retroceden tres de los cuatro subsectores

2026-06-10
Redacción | DESDElared

Aguascalientes

Aguascalientes, Ags.- Para cualquier primer bimestre desde el 2016, lo que produjo la industria de Aguascalientes en los primeros dos meses de este año se ubicó en el punto más bajo. Esto, según cifras que hoy actualizó el INEGI referentes al Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF).

El “índice volumen físico” fue de 87.1 puntos en el primer bimestre del año que corre, con lo que se situó 6.4% por debajo al del mismo período del 2025. A nivel nacional, también se registró un descenso, en este caso, del 1.2%.

Retrocesos en 21 de las 32 entidades

De las 32 entidades del país, en el primer bimestre de este 2026 fueron 21 las que vivieron una contracción de su producción industrial en términos anuales. El descenso del 6.4% que se dio en Aguascalientes fue inferior al de siete de las entidades.

En los estados más próximos a Aguascalientes, así evolucionó la industria en los dos primeros meses del presente año: Zacatecas (+1.3%), Jalisco (-0.9%), Guanajuato (-1.3%), Querétaro (-1.7%) y San Luis Potosí (-4.1%).

Los mayores avances se dieron en Colima (+15%), Hidalgo (+14.6%), Tamaulipas (+12.5%), Chiapas (+9%), Sinaloa (+7%)  y Puebla (+6%).

Retroceden tres de los cuatro sectores industriales

El INEGI toma en cuenta cuatro actividades secundarias para determinar este índice. En Aguascalientes, tres de ellas descendieron en el primer bimestre a tasa anual . Así evolucionaron:

  • Minería: -14.1%

  • Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final: +5.6%

  • Construcción: -2.2%

  • Industrias manufactureras: -7%

AGUASCALIENTES 
Primer bimestre del año que se indica
Índice de volumen físico base 2018=100
desdelared.com.mx con datos del INEGI
Índice Variación interanual
2014 78.5
2015 86.6 10.2%
2016 89.3 3.1%
2017 95.4 6.9%
2018 98.3 3.0%
2019 91.8 -6.6%
2020 101.9 11.0%
2021 98.6 -3.2%
2022 91.8 -7.0%
2023 93.6 2.0%
2024 94.1 0.6%
2025 93.0 -1.1%
2026 87.1 -6.4%
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