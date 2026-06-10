DATOS DEL INEGI

Este primer bimestre, el más adverso para la industria de Aguascalientes desde 2016

Redacción | DESDElared

Aguascalientes, Ags.- Para cualquier primer bimestre desde el 2016, lo que produjo la industria de Aguascalientes en los primeros dos meses de este año se ubicó en el punto más bajo. Esto, según cifras que hoy actualizó el INEGI referentes al Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF).

El “índice volumen físico” fue de 87.1 puntos en el primer bimestre del año que corre, con lo que se situó 6.4% por debajo al del mismo período del 2025. A nivel nacional, también se registró un descenso, en este caso, del 1.2%.

Retrocesos en 21 de las 32 entidades

De las 32 entidades del país, en el primer bimestre de este 2026 fueron 21 las que vivieron una contracción de su producción industrial en términos anuales. El descenso del 6.4% que se dio en Aguascalientes fue inferior al de siete de las entidades.

En los estados más próximos a Aguascalientes, así evolucionó la industria en los dos primeros meses del presente año: Zacatecas (+1.3%), Jalisco (-0.9%), Guanajuato (-1.3%), Querétaro (-1.7%) y San Luis Potosí (-4.1%).

Los mayores avances se dieron en Colima (+15%), Hidalgo (+14.6%), Tamaulipas (+12.5%), Chiapas (+9%), Sinaloa (+7%) y Puebla (+6%).

Retroceden tres de los cuatro sectores industriales

El INEGI toma en cuenta cuatro actividades secundarias para determinar este índice. En Aguascalientes, tres de ellas descendieron en el primer bimestre a tasa anual . Así evolucionaron:

Minería: -14.1%

Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final: +5.6%

Construcción: -2.2%

Industrias manufactureras: -7%