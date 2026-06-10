DATOS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO

En mayo, se perdieron 2,623 empleos en Aguascalientes

* A nivel nacional, el descenso mensual fue de 29,922 plazas laborales

* Desde 1999, en el quinto mes, más descensos que aumentos en el estado

* Menos plazas laborales en cuatro de las entidades más cercanas

2026-06-10
Redacción | DESDElared

Aguascalientes

Aguascalientes, Ags.- Mayo cerró en Aguascalientes con 363 mil 342 trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Respecto al previo mes de abril fueron 2 mil 623 menos, un descenso del 0.72%.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) informó hoy miércoles que a nivel nacional, se registró un descenso de 29 mil 922 trabajadores asegurados, una contracción del 0.13%.

Aguascalientes fue una de las 22 entidades donde el empleo bajó a tasa mensual este mayo. Los descensos porcentuales fueron más agudos en Sinaloa (-3%), Morelos (-2.7%), Colima (-1.6%), Nayarit, Ciudad de México y Coahuila (-1.1%).

De los 10 estados con incrementos, destaca por mucho Hidalgo, donde aumentó en 18% el número de trabajadores asegurados en el IMSS.

Por lo que respecta a los estados más próximos a Aguascalientes, el empleo se incrementó en el período aquí considerado sólo en Jalisco (+0.3%), en tanto que bajó en Querétaro y Zacatecas (-0.1%), Guanajuato (-0.2%) y San Luis Potosí (-0.4%)

En los meses de mayo, más descensos que aumentos

La contracción mensual en Aguascalientes de 2,623 empleos en mayo se ubica como el primer retroceso para cualquiera de los primeros cinco meses de este 2026.

Y los 363 mil 342 trabajadores asegurados fueron 3 mil 58 menos que en mayo del 2025, una variación negativa del 0.83%.

Desde el año de 1999, en 28 de los meses de mayo transcurridos desde entonces, el empleo ha registrado en Aguascalientes 17descensos mensuales y 11 incrementos.

AGUASCALIENTES
Trabajadores asegurados en el IMSS
www.desdelared.com.mx con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
  Total Mayo VS Abril previo Mayo
Variación anualizada
1999/May 162,410 -104 -0.06% 10,148 6.66%
2000/May 179,934 -20 -0.01% 17,524 10.79%
2001/May 184,391 -1,212 -0.65% 4,457 2.48%
2002/May 181,022 -249 -0.14% -3,369 -1.83%
2003/May 180,085 -2,804 -1.53% -937 -0.52%
2004/May 178,837 -1,003 -0.56% -1,248 -0.69%
2005/May 187,493 331 0.18% 8,656 4.84%
2006/May 193,812 538 0.28% 6,319 3.37%
2007/May 209,347 561 0.27% 15,535 8.02%
2008/May 208,505 -1,174 -0.56% -842 -0.40%
2009/May 196,583 -868 -0.44% -11,922 -5.72%
2010/May 206,783 -405 -0.20% 10,200 5.19%
2011/May 211,223 694 0.33% 4,440 2.15%
2012/May 221,848 1,795 0.82% 10,625 5.03%
2013/May 236,576 629 0.27% 14,728 6.64%
2014/May 249,804 229 0.09% 13,228 5.59%
2015/May 263,048 -1,134 -0.43% 13,244 5.30%
2016/May 283,425 664 0.23% 20,377 7.75%
2017/May 298,249 131 0.04% 14,824 5.23%
2018/May 316,019 -25 -0.01% 17,770 5.96%
2019/May 326,169 -1,176 -0.36% 10,150 3.21%
2020/May 325,819 -2,762 -0.84% -350 -0.11%
2021/May 331,878 386 0.12% 6,059 1.86%
2022/May 340,347 -1,400 -0.41% 8,469 2.55%
2023/May 351,682 1,434 0.41% 11,335 3.33%
2024/May 356,824 -5,710 -1.58% 3,955 1.12%
2025/May. 366,400 1,064 0.29% 9,576 2.7%
2026/May. 363,342.00 -2,623.00 -0.72% -3,058.00 -0.83%
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