DATOS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO

En mayo, se perdieron 2,623 empleos en Aguascalientes

Redacción | DESDElared

Aguascalientes, Ags.- Mayo cerró en Aguascalientes con 363 mil 342 trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Respecto al previo mes de abril fueron 2 mil 623 menos, un descenso del 0.72%.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) informó hoy miércoles que a nivel nacional, se registró un descenso de 29 mil 922 trabajadores asegurados, una contracción del 0.13%.

Aguascalientes fue una de las 22 entidades donde el empleo bajó a tasa mensual este mayo. Los descensos porcentuales fueron más agudos en Sinaloa (-3%), Morelos (-2.7%), Colima (-1.6%), Nayarit, Ciudad de México y Coahuila (-1.1%).

De los 10 estados con incrementos, destaca por mucho Hidalgo, donde aumentó en 18% el número de trabajadores asegurados en el IMSS.

Por lo que respecta a los estados más próximos a Aguascalientes, el empleo se incrementó en el período aquí considerado sólo en Jalisco (+0.3%), en tanto que bajó en Querétaro y Zacatecas (-0.1%), Guanajuato (-0.2%) y San Luis Potosí (-0.4%)

En los meses de mayo, más descensos que aumentos

La contracción mensual en Aguascalientes de 2,623 empleos en mayo se ubica como el primer retroceso para cualquiera de los primeros cinco meses de este 2026.

Y los 363 mil 342 trabajadores asegurados fueron 3 mil 58 menos que en mayo del 2025, una variación negativa del 0.83%.

Desde el año de 1999, en 28 de los meses de mayo transcurridos desde entonces, el empleo ha registrado en Aguascalientes 17descensos mensuales y 11 incrementos.