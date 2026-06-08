Aguascalientes, entre las 12 entidades donde el empleo bajó en mayo a tasa anual: IMSS

Redacción | DESDElared

Aguascalientes, Ags.- Fueron 12 entidades del país en las que el número de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en mayo fue inferior al del mismo mes del 2025. En esta lista figuró Aguascalientes, donde se dio una contracción del 0.8%.

El IMSS informó que también bajó el empleo a tasa anual en Sinaloa (-2.4%), Tamaulipas (-2.2%), Morelos (-2.1%), Coahuila (-1.9%), Chiapas (-1%), Yucatán (-0.8%), Sonora y Tlaxcala (-0.7%), Chihuahua (-0.6%), Guerrero (-0.4%) y Michoacán (-0.1%).

Hidalgo fue la única entidad donde el empleo tuvo un avance anualizado de dos dígitos, al ser de 19.2%. Y en los estados más próximos a Aguascalientes, el incremento de las plazas laborales fue el siguiente: Jalisco (+1.6%), Querétaro (+1.2%), Guanajuato (+0.6%), San Luis Potosí (+0.4%) y Zacatecas (+0.04%).



En el conjunto de las 32 entidades de la República Mexicana, los puestos de trabajo al cierre de mayo pasado crecieron 1.5% respecto al mismo mes del 2025.

Para un quinto mes, primer descenso interanual desde la pandemia

Según datos históricos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) del gobierno federal, desde el 2000, por lo que respecta a mayo, el empleo en Aguascalientes ha tenido una variación negativa anualizada en siete de esos meses de los 27 últimos años transcurridos.

En términos anuales, la contracción de este mayo del 2026 en Aguascalientes tuvo como antecedente la del mismo mes del 2020, año en que la pandemia de COVID-19 se hizo presente en México.