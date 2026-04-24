SEGÚN ENCUESTA DEL INEGI

Baja considerable de la percepción de inseguridad en la ciudad de Aguascalientes

* En marzo fue del 32%, contra 40% de un año antes

* De entre las 91 zonas urbanas consideradas, la tasa fue inferior sólo en 11

* Gobierno municipal efectivo, para el 43.2% de las personas

2026-04-24
Redacción | DESDElared

Aguascalientes

Aguascalientes, Ags.- En marzo de este año, el 34% de las personas mayores de edad que viven en la ciudad de Aguascalientes se sentían inseguras, una tasa muy inferior al promedio nacional de las áreas urbanas, que fue de 61.5%.

La percepción de inseguridad en la ciudad de Aguascalientes se redujo en seis puntos respecto al tercer mes del 2025, cuando se ubicó en 40%.

Son 91 las ciudades sobre las que reporta datos la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Hoy la actualiza el INEGI con cifras correspondientes a este pasado mes de marzo.  La percepción de inseguridad que se tuvo en Aguascalientes fue de las más bajas, ya que tasas superiores arrojaron sólo 11 zonas urbanas.

Respecto a todas las ciudades más cercanas, la percepción de inseguridad pública en Aguascalientes fue menor:

  • León: 76.2%

  • Guanajuato: 73.1%

  • Irapuato: 92.1%

  • Guadalajara: 90.2%

  • Tonalá: 68.1%

  • Tlajomulco de Zúñiga: 70.1%

  • San Pedro Tlaquepaque: 62.5%

  • Zapopan: 70.8%

  • Puerto Vallarta: 59.9%

  • Querétaro: 35.3%

  • Zacatecas: 74.6%

  • Fresnillo: 70.7%

Experimentan conflictos 44% de las personas

A nivel nacional, en el primer trimestre de 2026, el 38.2% de la población con edad de 18 años en adelante vivió algún conflicto o enfrentamiento directo, sea con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o escuela, con personal de establecimientos o con autoridades de gobierno. En Aguascalientes, sucedió lo mismo al 44.1%.

Gobierno municipal efectivo, para el 43.2% de las personas

Según la encuesta, en marzo de 2026, para el 32.3% de las personas que habitan en las 91ciudades del país, el gobierno local fue efectivo para solucionar problemas como baches, fallas y suministro de agua, alumbrado público insuficiente, embotellamientos, entre otros.

En la ciudad de Aguascalientes fue de 43.2% la percepción de efectividad por parte del gobierno local. Fue una de las tasas más altas, al estar por debajo de sólo 14 zonas urbanas.

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