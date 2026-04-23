EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL

La inflación general y los precios de los alimentos se mueven diferente en Aguascalientes

Redacción | DESDElared

Aguascalientes, Ags.- Cuando el INEGI publica que en la primera quincena de este mes de abril la inflación general fue del 0.25% en Aguascalientes, es fácil poner en duda el dato, ya que la experiencia personal es que los productos y servicios son cada vez mucho más caros.

En este punto hay que tomar en cuenta que para determinar la inflación general, el INEGI consideran los precios de 292 productos y servicios genéricos. Y los “pondera”, ya que, por poner un ejemplo, no “pesan” lo mismo en el gasto de las familias las hortalizas y frutas frescas que el aceite lubricante.

Según datos que el INEGI publica hoy jueves, el que la inflación de la primera quincena de este abril fuera de 0.25% en Aguascalientes sitúa la anual en 4.7%. A nivel nacional fueron, respectivamente, de 0.11% y 4.53%.

Los estados donde este indicador tuvo su mayor variación quincenal hacia arriba fueron Durango (0.58%), Jalisco (0.51%), Chihuahua (0.45%) y Zacatecas (0.44%). Hacia abajo: Tabasco (-1.67%), y 0.63%, tanto Quintana Roo como Yucatán y Campeche.

Un hecho que contribuye a la percepción de que la vida se ha encarecido de manera considerable en últimas fechas es que en lo que va de este año, esto es, del primero de enero a la mitad de este mes de abril, la inflación general en Aguascalientes fue de 4%, cuando en el mismo período del 2025 se contrajo en 0.44%. También influye que en términos anuales los precios de algunos alimentos han aumentado en dos dígitos.

Los alimentos, 9% más caros que hace un año

El incremento en el precio del chile poblano y de jitomate es algo que se tiene muy presente, y esto crea la percepción de que todos los alimentos están mucho más caros. Esto arrojan los datos del INEGI: el precio promedio de los mismos fue 0.13% más alto en la primera quincena de abril que en la previa, con lo que el incremento anualizado se ubicó en 9.1%.

Las hortalizas frescas son un claro ejemplo de por qué el sentir es que la inflación está desbocada: en la primera quincena de este abril, sus precios superaron a los de hace un año 50% en promedio.

Los cambios más sobresalientes fueron los siguientes (entre paréntesis, la variación anual)

Chile serrano: 27% (64%)

Chile poblano: 15% (93%)

Papa y tubérculos: 14% (81%)

Jitomate: 9% (116%)

Pepino: 9% (79%)

Cebolla: 8% (25%)

Calabacita: -40% (-24%)

Tomate verde: -28% (48%)

La variación quincenal promedio de los precios de las frutas frescas fue de 0.37% y la anual del 3%. Destacan: