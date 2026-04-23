Seguiremos de la mano con la Federación a favor de la seguridad: Tere Jiménez

Redacción | DESDElared

Aguascalientes, Ags.- “Desde el Gobierno del Estado seguiremos trabajando de la mano con la Federación para proteger a las familias de Aguascalientes”, dijo la gobernadora Tere Jiménez al reunirse en la capital del país con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.

En el marco de este encuentro acordaron cerrar filas para fortalecer la coordinación a fin de consolidar estrategias conjuntas a favor de la paz y la tranquilidad tanto en el estado como en el país.

Sobre la colaboración institucional, la gobernadora expresó que es clave para dar resultados concretos a los ciudadanos a través de estrategias integrales a favor de la prevención, la inteligencia operativa y la capacidad de reacción

Básicamente, esta reunión giró en torno a dos asuntos esenciales: analizar las acciones que de manera coordinada implementan los tres niveles de gobierno en aras de prevenir y combatir el delito; y definir nuevas acciones para reforzar la seguridad.

Tere Jiménez enfatizó que su gobierno está decidido a colaborar de manera cercana y permanente con la Federación, y destacó que el Plan Estratégico de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes” se alinea con la Estrategia Nacional, lo que fortalece la coordinación, optimiza recursos y da una respuesta más eficaz frente a los retos en materia de seguridad.

Se dijo convencida de que la suma de esfuerzos, capacidad y recursos son determinantes para reforzar la seguridad y para que Aguascalientes siga como uno de los estados más seguros del país.

“Solo con la suma de esfuerzos, capacidades y recursos podremos reforzar la seguridad y mantener a Aguascalientes como uno de los estados más seguros del país”, subrayó.

En la reunión, que tuvo lugar en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estuvo también presente el fiscal general del Estado de Aguascalientes, Manuel Alonso García.