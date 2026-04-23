LA HANNOVER MESSE, EN ALEMANIA…

Empresarios de Aguascalientes participan en la feria industrial más importante del mundo

Redacción | DESDElared

Aguascalientes, Ags.- Con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de crecimiento para las empresas de Aguascalientes, un grupo de empresarios locales participa en la Hannover Messe 2026, la feria industrial más importante del mundo.

La Hannover Messe reúne a más de 200 mil empresarios, inversionistas y profesionistas de 60 países y está considerada como una plataforma clave para generar alianzas, atraer inversiones y vincular empresas con las cadenas globales de valor.

La delegación de nuestro estado está acompañada por el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, quien considera que la participación se propone fortalecer a sectores estratégicos para Aguascalientes como lo son el automotriz, la electromovilidad, el sector aeroespacial, la logística y las tecnologías avanzadas.

El objetivo es facilitar el acceso de las empresas locales a los nuevos mercados para que puedan ampliar el alcance de sus operaciones.

En los días de duración de la Hannover Messe, habrán de reunirse con las compañías interesadas en invertir en México, y de esa manera abrir nuevas posibilidades para la transferencia de tecnología, las inversiones y el desarrollo de las empresas de nuestro estado.