Se creará en Aguascalientes un Sistema Estatal de Difusión de Alertas Móviles

Redacción | DESDElared

Aguascalientes, Ags.- El Congreso de Aguascalientes dio luz verde al dictamen de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil que reforma dos leyes: la de Protección Civil para el Estado y la del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes.

De esta manera, se incorpora en la ley el crear un Sistema Estatal de Difusión de Alertas Móviles que permita enviar mensajes oficiales, verificables y georreferenciados a teléfonos móviles, con instrucciones claras para proteger a la población ante emergencias, riesgos a la seguridad pública y casos de personas desaparecidas. Se busca de esta manera mejorar la comunicación con la ciudadanía, reducir daños y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades.

Apoyo a la Ley General en materia de feminicidio

El Congreso de Aguascalientes también aprobó de manera unánime y con carácter de urgente la minuta que le fuera enviada este 21 de abril por el Congreso de la Unión relativa al decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de facilitar al Congreso Federal el expedir la Ley General en materia de feminicidio. El objetivo es homologar en todo el país la prevención, investigación, sanción y reparación del daño en los casos de feminicidio, a través de una mayor coordinación entre autoridades y garantizando más protección a las mujeres.

En la octava sesión ordinaria de la XLVI Legislatura del Congreso local que tuvo lugar hoy también se aprobaron reformas en materia de digitalización, justicia social, simplificación administrativa, protección a grupos vulnerables, fortalecimiento del deporte e inclusión.

Asimismo, se aceptó otorgar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la Medalla Especial al Mérito Cívico “Aguascalientes”, por su lucha por la libertad, la democracia y la identidad cultural

Simplificación administrativa

El presidente de la Mesa Directiva, Rodrigo Cervantes Medina, declaró válida la reforma a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes aprobada el 12 de marzo pasado que instruye al Estado a poner en marcha políticas públicas a favor de la simplificación administrativa y la digitalización de trámites y servicios, así como a favor de buenas prácticas regulatorias y fortalecer las capacidades tecnológicas públicas.

Protección a personas adultas mayores

Se aprobó reformar la Ley para la Protección Especial de las Personas Adultas Mayores de Edad, para quedar su artículo quinto como sigue en materia de patrimonio: “las personas adultas mayores tienen derecho al uso y goce de su patrimonio personal. La edad no será motivo de privación ni discriminación en el goce y disfrute de su patrimonio”.