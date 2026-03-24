Aguascalientes se anticipa al futuro, con el Plan 2050

Redacción | DESDElared

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes se anticipa al futuro. Sociedad y gobierno delinean un modelo de planeación que aborda los principales retos y oportunidades que habrá de enfrentar nuestro estado en el próximo cuarto de siglo.

En un evento realizado en el Palacio de Gobierno, la gobernadora Tere Jiménez presentó el Plan Aguascalientes 2050, una visión de largo plazo con proyectos estratégicos que hagan posible el crecimiento ordenado, sostenible y con oportunidades para todos los sectores.

Los proyectos contenidos en el Plan se agrupan en doce áreas principales, que integran los principales aspectos que deben atenderse para lograr ese objetivo de crecer con orden, cuidado al medio ambiente y generar mejores niveles de vida para la población. Esas áreas clave son: Agua, Movilidad, Medio Ambiente, Gobierno, Seguridad y Justicia, Sociedad, Salud, Educación, Economía, Turismo, Energía y Ciudades.

Entre los programas principales, los hay dedicados al cuidado el agua y la energía, la formación de talento, la innovación de la actividad productiva y el desarrollo de polos poblacionales compactos, seguros y habitables.

Se insistió en que cada uno de los proyectos cuenta con el respaldo de análisis técnicos y estudios especializados que permitan anticiparse a los desafíos que habrán de presentarse en los próximos años, y que plantean soluciones viables y de largo plazo.

Objetivos de los programas sectoriales

Los 12 Programas Sectoriales de largo plazo, que constituyen el núcleo operativo del Plan, contemplan, varios objetivos, algunos de los cuales son los siguientes:

Seguridad

Profesionalización, modernización tecnológica e inteligencia

Plataforma integral de confianza y denuncia

Fortalecimiento del proceso penal y reinserción

Intervención social preventiva de largo plazo

Sociedad

Sistema integral de cuidados

Infancias y adolescencias con futuro

Libre de violencia contra las mujeres

Cultura y deporte para cohesión

Salud

Sistema integral de acceso y APS

Sistema de recursos humanos para la salud

Innovación y salud digital

Infraestructura hospitalaria regionalizada

Protección financiera en salud

Educación

Sistema integral de trayectorias educativas

Ecosistema estatal de innovación

Calidad e internacionalización educativa

Universidad vinculada al desarrollo productivo

Educación para toda la vida

Infraestructura educativa incluyente

Economía

Diversificación productiva

Innovación y transformación digital

Gobernanza económica y autonomía fiscal

Formalización laboral y talento

Desarrollo económico territorial

Integración logística global

Cooperación regional e internacional

Turismo

Desarrollo turístico territorial

Integración cultural y patrimonial

Inteligencia turística digital

Infraestructura turística sostenible

Energía

Gobernanza y financiamiento energético

Seguridad y autosuficiencia energética

Planeación energética competitiva

Descarbonización y transición energética

Eficiencia energética

Energía-Agua

Ciudades

Transformación digital y conectividad

Ciudad compacta e infraestructura verde

Movilidad sostenible y electrificación

Gestión y valorización de residuos

Transición energética urbana

Agua

Sostenibilidad y recuperación del acuífero

Resiliencia hídrica y gestión de sequías

Planeación territorial con enfoque de seguridad hídrica

Infraestructura hídrica inteligente

Saneamiento y reúso productivo

Agua segura y calidad para la salud

Eficiencia hídrica agroproductiva

Cultura del agua

Movilidad

Ordenamiento territorial orientado a movilidad

Movilidad segura y cero emisiones

Movilidad activa

Logística urbana sostenible

Gestión inteligente del automóvil

Medio ambiente

Infraestructura verde y gestión ambiental del ciclo hidrológico

Restauración y protección de ecosistemas estratégicos

Economía circular y valorización de residuos

Mitigación climática y transición energética sustentable

Infraestructura verde y restauración ambiental urbana

Restauración de suelos y manejo sustentable de zonas áridas

Gobierno

Modernización administrativa

Servicio civil de carrera

Transparencia y rendición de cuentas

Participación y corresponsabilidad ciudadana

Equidad territorial y movilidad sanitaria

Protección financiera en salud

Participantes en el Plan

El Plan está dirigido por un organismo, el Consejo Aguascalientes, que presiden la gobernadora Tere Jiménez como parte del gobierno, y Mauricio Duarte Rodríguez como representante de la sociedad. Participan de ese Consejo, representantes de los diversos sectores, entre ellos:

- Juan Carlos Arredondo Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sector Educación

- Antonio de los Reyes Moreno, rector de la Universidad Panamericana campus Aguascalientes. Sector Educación

- José Luis Gil Vázquez, director del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Sector Educación

- Vanessa Judith Hernández Sataray, representante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Sector Educación.

- Karla Isabel Martorell Moya. Sector Seguridad y Justicia

- Issadora Marmolejo Hernández. Sector Salud

- Raquel Alegría Ramírez Dávila. Sector Educación

- Elizabeth Sucre Figueroa. Sector Turismo

- Guillermo Medina Medina, Sector Energía

- Gustavo Arturo Lomelín de Anda. Sector Ciudades

- María Virginia Bernal Martínez. Sector Agua

- Loecelia Guadalupe Ruvalcaba Sánchez. Sector Movilidad

- Jorge Armando Narváez Narváez. Sector Medio Ambiente

- Griselda Alicia Macías Ibarra. Sector Gobierno.

Para descargar el Plan Aguascalientes 2050, dar click aquí.