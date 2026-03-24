Aguascalientes se anticipa al futuro, con el Plan 2050

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes se anticipa al futuro. Sociedad y gobierno delinean un modelo de planeación que aborda los principales retos y oportunidades que habrá de enfrentar nuestro estado en el próximo cuarto de siglo.
En un evento realizado en el Palacio de Gobierno, la gobernadora Tere Jiménez presentó el Plan Aguascalientes 2050, una visión de largo plazo con proyectos estratégicos que hagan posible el crecimiento ordenado, sostenible y con oportunidades para todos los sectores.
Los proyectos contenidos en el Plan se agrupan en doce áreas principales, que integran los principales aspectos que deben atenderse para lograr ese objetivo de crecer con orden, cuidado al medio ambiente y generar mejores niveles de vida para la población. Esas áreas clave son: Agua, Movilidad, Medio Ambiente, Gobierno, Seguridad y Justicia, Sociedad, Salud, Educación, Economía, Turismo, Energía y Ciudades.
Entre los programas principales, los hay dedicados al cuidado el agua y la energía, la formación de talento, la innovación de la actividad productiva y el desarrollo de polos poblacionales compactos, seguros y habitables.
Se insistió en que cada uno de los proyectos cuenta con el respaldo de análisis técnicos y estudios especializados que permitan anticiparse a los desafíos que habrán de presentarse en los próximos años, y que plantean soluciones viables y de largo plazo.
Objetivos de los programas sectoriales
Los 12 Programas Sectoriales de largo plazo, que constituyen el núcleo operativo del Plan, contemplan, varios objetivos, algunos de los cuales son los siguientes:
Seguridad
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Profesionalización, modernización tecnológica e inteligencia
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Plataforma integral de confianza y denuncia
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Fortalecimiento del proceso penal y reinserción
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Intervención social preventiva de largo plazo
Sociedad
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Sistema integral de cuidados
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Infancias y adolescencias con futuro
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Libre de violencia contra las mujeres
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Cultura y deporte para cohesión
Salud
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Sistema integral de acceso y APS
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Sistema de recursos humanos para la salud
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Innovación y salud digital
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Infraestructura hospitalaria regionalizada
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Protección financiera en salud
Educación
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Sistema integral de trayectorias educativas
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Ecosistema estatal de innovación
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Calidad e internacionalización educativa
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Universidad vinculada al desarrollo productivo
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Educación para toda la vida
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Infraestructura educativa incluyente
Economía
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Diversificación productiva
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Innovación y transformación digital
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Gobernanza económica y autonomía fiscal
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Formalización laboral y talento
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Desarrollo económico territorial
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Integración logística global
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Cooperación regional e internacional
Turismo
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Desarrollo turístico territorial
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Integración cultural y patrimonial
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Inteligencia turística digital
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Infraestructura turística sostenible
Energía
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Gobernanza y financiamiento energético
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Seguridad y autosuficiencia energética
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Planeación energética competitiva
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Descarbonización y transición energética
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Eficiencia energética
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Energía-Agua
Ciudades
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Transformación digital y conectividad
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Ciudad compacta e infraestructura verde
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Movilidad sostenible y electrificación
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Gestión y valorización de residuos
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Transición energética urbana
Agua
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Sostenibilidad y recuperación del acuífero
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Resiliencia hídrica y gestión de sequías
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Planeación territorial con enfoque de seguridad hídrica
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Infraestructura hídrica inteligente
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Saneamiento y reúso productivo
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Agua segura y calidad para la salud
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Eficiencia hídrica agroproductiva
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Cultura del agua
Movilidad
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Ordenamiento territorial orientado a movilidad
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Movilidad segura y cero emisiones
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Movilidad activa
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Logística urbana sostenible
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Gestión inteligente del automóvil
Medio ambiente
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Infraestructura verde y gestión ambiental del ciclo hidrológico
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Restauración y protección de ecosistemas estratégicos
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Economía circular y valorización de residuos
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Mitigación climática y transición energética sustentable
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Infraestructura verde y restauración ambiental urbana
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Restauración de suelos y manejo sustentable de zonas áridas
Gobierno
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Modernización administrativa
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Servicio civil de carrera
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Transparencia y rendición de cuentas
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Participación y corresponsabilidad ciudadana
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Equidad territorial y movilidad sanitaria
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Protección financiera en salud
Participantes en el Plan
El Plan está dirigido por un organismo, el Consejo Aguascalientes, que presiden la gobernadora Tere Jiménez como parte del gobierno, y Mauricio Duarte Rodríguez como representante de la sociedad. Participan de ese Consejo, representantes de los diversos sectores, entre ellos:
- Juan Carlos Arredondo Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sector Educación
- Antonio de los Reyes Moreno, rector de la Universidad Panamericana campus Aguascalientes. Sector Educación
- José Luis Gil Vázquez, director del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Sector Educación
- Vanessa Judith Hernández Sataray, representante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Sector Educación.
- Karla Isabel Martorell Moya. Sector Seguridad y Justicia
- Issadora Marmolejo Hernández. Sector Salud
- Raquel Alegría Ramírez Dávila. Sector Educación
- Elizabeth Sucre Figueroa. Sector Turismo
- Guillermo Medina Medina, Sector Energía
- Gustavo Arturo Lomelín de Anda. Sector Ciudades
- María Virginia Bernal Martínez. Sector Agua
- Loecelia Guadalupe Ruvalcaba Sánchez. Sector Movilidad
- Jorge Armando Narváez Narváez. Sector Medio Ambiente
- Griselda Alicia Macías Ibarra. Sector Gobierno.
Para descargar el Plan Aguascalientes 2050, dar click aquí.