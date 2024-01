8 de enero del 2023 en Aguascalientes

Redacción | DESDElared | Aguascalientes

Si su trabajo tiene la calidad de su música… mejor apaga y vámonos

Al finalizar la primera semana del año, causó sensación en las redes el lanzamiento cultural-recreativo de la secretaria de Seguridad Pública del Municipio de Jesús María, Georgina Tiscareño, quien no resistió la tentación de buscar sus 15 minutos de fama. Aun sin saber si sus pininos musicales la distrajeron de las altas responsabilidades inherentes al cargo, puede uno pensar que si esas responsabilidades las desempeña con la misma calidad musical del video, el asunto está más que triste, casi que pa´llorar.

Lo que queda a nivel de muy gris es la inacción del Presidente del segundo municipio del estado, Antonio Arámbula, que no ha dicho ni “esta boca es mía”, cuando el asunto ya rebasó el nivel de chisme y hasta el presidente del partido blanquiazul en el estado ya recomendó que atiendan el caso.

Triste papel de un municipio y de un estado en el que algunos funcionarios, en un tema que requiere de la mayor seriedad y dedicación, se manejan en ese nivel de frivolidad…

”Diciembre me gusto pa´ que te vayas…”



Pues resulta que la dura realidad descompuso el idílico cuadro que los jilgueros estatales presentaron como el gran logro de la administración: la creación de 19 mil nuevas plazas laborales en el 2023. Ya con cifras oficiales del IMSS al cierre de diciembre, las nuevas plazas en Aguascalientes fueron en realidad 13 mil 825 más que un año antes. No está nada mal y es de reconocer que la actual administración, las condiciones globales de la economía y el esfuerzo de las empresas, permitieron generar las condiciones para el crecimiento del empleo. Pero no es necesario exagerar o forzar las cifras antes de que la realidad las valide, ya que la dura realidad puede descomponer el cuadro. Diciembre es tradicionalmente un mes en que se pierden plazas laborales…

(Aquí puedes acceder a la la nota que hoy publica DESDElared sobre el empleo en Aguascalientes durante el 2023).

Pues resulta que el manejo del agua no era “pan comido”…

No era asunto fácil, y lo presentaron como si fuera “pan comido”. Manejar del suministro del agua, después de 30 años de concesión y de incontables quejas de los consumidores no era algo fácil. La prueba está en que a diario se escuchan quejas y lamentos por fallas en el suministro. Y la persistencia de las quejas debe ya encender focos amarillos tanto en MIAA como en el Municipio de Aguascalientes, ahora que Leo Montañez anunció que va por la reelección. Recuerden que los bonos de indulgencia que el usuario concede al inicio de un proyecto se agotan al poco tiempo. Y qué necesidad hay de llegar al límite…

La Megafarmacia comienza a ser otra Megadecepción…

Apenas se inauguró hace unos días, pero ya comienzan las quejas y denuncias por la ineficacia de la Megafarmacia. La promesa fue que ante faltas en el suministro de medicinas en las dependencias de salud, bastaba con llamar a la farmaciototota para que en 48 horas llegara el anhelado remedio a los males físicos. Pero héte aquí que no es así, y de nada sirven las llamadas: no hay forma de que atiendan y desde luego que el sistema no funciona.

Compañías como Bimbo, Coca Cola y Sabritas tardaron décadas en armar y perfeccionar sus redes de distribución para que unos cuantos cientos de productos estén disponibles a cualquier hora en todo el país.

Ahora imagínese la eficiencia de algo que se armó en pocas semanas, que no tiene los elementos ni la experiencia en la logística de la distribución y que debe surtir decenas de miles de productos a los cientos de clínicas y hospitales del sector público. Está visto que una cosa es prometer y otra muy distinta cumplir…