Se desploma en 2022 el crédito Infonavit en Aguascalientes

Redacción | DESDElared

Aguascalientes, Ags.- El Infonavit aún no publica los datos sobre créditos formalizados en todo el 2022. La última vez que los actualizó en su página Internet fue el 20 de septiembre de 2022 con corte a junio del mismo año. Así que falta por conocer cuántos fueron en la segunda mitad de ese año. Pero por lo que ocurrió en el primer semestre, no es errado aventurar que de 2017 al 2022, este último terminará siendo el peor no sólo para Aguascalientes sino también para las otras 31 entidades de la República Mexicana.



Para Aguascalientes, la situación es la siguiente: los datos sobre créditos formalizados en el Infonavit al alcance del público en general se remontan al año de 1972. El récord son los 13.4 miles del 2015. A menos que el ritmo se haya acelerado de manera poco usual en la segunda mitad del 2022, ese año acabará siendo uno con el menor número de los últimos años, como se aprecia en el siguiente recuadro. De enero a septiembre, eran apenas 3.7 miles.



---

Los precios aumentan a mayor ritmo que la inflación

Tampoco la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) ha actualizado su Índice de Precios de la Vivienda para cada una de las entidades del país y ni para las grandes zonas metropolitanas.



En este caso, los datos disponibles también son al pasado mes de septiembre.



De enero a septiembre de 2022, el Índice General de Precios al Consumidor fue de 6.17% en Aguascalientes. En esos mismos nueve meses, en la entidad los precios de las viviendas puestas en venta aumentaron un promedio de 7.3%, respecto a igual período de 2021.

El estado donde los precios más subieron fue Quintana Roo (13.8%), y donde menos, Durango (5.3%). A nivel nacional, el alza fue de 8.4%, y porcentajes menores al de Aguascalientes se dieron en 11 entidades, entre ellas dos que nos son cercanos: Guanajuato (7.2%) y Zacatecas (5.7%).

Y retoma fuerza la apreciación

Otro dato que es posible conocer por parte de la SHF es el de la tasa de apreciación de la vivienda en términos trimestrales.



En Aguascalientes, la apreciación interanual promedio fue de 9% en el tercer trimestre de 2022. Fue la tasa más alta para cualquiera período trimestral desde el cuarto trimestre de 2018. Sin embargo, estuvo por abajo de la variación más alta de que se tiene registro en los últimos 8 años para un período similar, y que corresponde a julio-septiembre de 2015, cuando fue de 10.3%.