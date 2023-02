No tengo Plan B, deseo ser candidato de Morena a la Presidencia: Ricardo Monreal

Redacción | DESDElared

Aguascalientes, Ags.- Yo no tengo Plan B, mi intención es ser candidato de Morena a la Presidencia de la República en el próximo proceso electoral nacional, dijo en Aguascalientes el Senador Ricardo Monreal.



Mi interés no está en ser candidato a otra posición, y he decidido seguir en Morena porque tengo confianza en que habrá igualdad de condiciones para todos los que buscamos representar al movimiento. Estoy confiado en que al darse el piso parejo se evitará la ruptura, y si hay esa igualdad y si me comprometo a aceptar las reglas de la contienda, aceptaré los resultados, afirmó.



Yo me distingo de las otras personas a las que se les ha nombrado con el término de “corcholatas”, justamente por eso, porque yo no soy eso. Soy un político independiente, con criterio y pensamiento propio que busca participar en la contienda interna para seleccionar al candidato, siempre que las condiciones sean de igualdad y deje de haber ventajas, afirmó



De paso hacia Zacatecas, el estado del que fue gobernador hace años y que en la actualidad gobierna un hermano suyo, David, el coordinador de Morena en el Senado se dijo confiado en que con la ayuda el gobierno federal, esa entidad regresará pronto a la normalidad y dejará de ser de los estados más inseguros y violentos del país.

El Coordinador de Morena en el Senado de la República insistió en que la situación de Zacatecas es reflejo de la violencia el país, aunque expresó que algunos se empeñan en destacarla como una manera de atacarlo a él, dado que su hermano es en la actualidad quien gobierna aquella entidad. Y en respuesta al comentario de que en la actualidad muchos zacatecanos llegan a Aguascalientes para estudiar, para vivir y para invertir en nuestro estado, Monreal afirmó que una vez que Zacatecas vuelva a la normalidad, los originarios de allá regresarán a su tierra.



Deseó que Aguascalientes se mantenga como un estado seguro y libre de los niveles de violencia que se viven en otras entidades de México.

Al planteársele si su bancada en el Senado tiene previsto trabajar de la mano con la Cámara de Diputados y con el poder Ejecutivo leyes que propicien el crecimiento de la economía mexicana, una de las que aún no recuperan sus niveles previos a la pandemia, Ricardo Monreal hizo saber que se están trabajando más iniciativas de la mano de los diputados con miras a la recuperación del poder adquisitivo.



La rueda de prensa convocada en un hotel despertó gran interés entre la clase política local y los comunicadores de medios locales y nacionales.