Regresan a Aguascalientes las estancias infantiles

Redacción | DESDElared

El gobierno estatal de Aguascalientes anuncio el relanzamiento de las estancias infantiles en la entidad, un programa federal que inició en 2007 en el sexenio de Felipe Calderón, continuó con el de Enrique Peña Nieto, pero fue cancelado en 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador.



La gobernadora Tere Jiménez anunció: “en estos días vamos a comenzar ya a inscribir, a ver todos los protocolos que se necesiten para comenzar de nuevo a tener las estancias”.

Informó que 25 millones de pesos se destinarán para poner en funcionamiento 81 guarderías que atiendan en una primera etapa a 2 mil 500 niñas y niños de los 11 municipios del estado de Aguascalientes.

A las madres y a los padres de familia que trabajan, Tere Jiménez le dijo que su gobierno hará equipo con ellos para que el día de mañana sus hijos logren ser grandes profesionistas. “Yo quiero que sus hijos no tengan límites ni fronteras y que los enseñen desde niños a cumplir sus sueños”.



El objetivo es apoyar a aquellas madres de familia que trabajan o dejaron de trabajar por no tener con quién dejar a sus hijos pequeños y que no cuentan con prestaciones como el ISSSTE o el IMSS y no tienen capacidad económica para pagar una guardería privada. El apoyo también es para los padres de familia en tales circunstancias.

Entre los detalles que se adelantaron están los siguientes:



Se apoyará con subsidios a las estancias infantiles que no cerraron a pesar de que les fueran retirados los apoyos y también se buscará que reinicien operaciones aquellas que dejaron de operar. Aquellas que lo requieran recibirán 50 mil pesos cada una para mantenimiento, infraestructura o algo que realmente necesiten para operar en las mejores condiciones posibles a fin de brindar un servicio de excelencia a las niñas y los niños, y a sus familias.

Se tiene previsto apoyar a 2 mil 500 niños de entre los 18 meses de edad y menos de 4 años con 600 pesos mensuales.



La titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Patricia Castillo Romero, hizo saber que se revisarán las estancias infantiles que necesitan apoyo para mejorar sus condiciones, y para tal efecto se buscarán los programas que lo permitan. También se trabajará para que regresen a dar el servicio de manera paulatina las que cerraron. Y que las jefas de familia que más lo necesiten sean las primeras en inscribirse para poder reincorporarse a su vida laboral, académica y productiva.

La funcionaria también expresó que al retomar este programa “se garantiza el derecho del trabajo de las madres, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación nutritiva y de calidad como complemento del desarrollo de la salud de nuestros niños. Es decir, este programa es un programa integral. Que tiene perspectiva de los derechos humanos pero que además y primordialmente, cuida el interés superior de la niñez”.

En el evento donde se dio a conocer el relanzamiento en Aguascalientes del programa de estancias infantiles, estuvieron también presentes en presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez, y el titular de Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Manuel Alejandro González Martínez, entre otros.