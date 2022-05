CUATRO ADMINISTRACIONES ESTATALES INVOLUCRADAS

Tras 20 años de gestación, nace al fin el Libramiento Carretero Poniente

Aguascalientes, Ags.- La primera vez que en Aguascalientes se escuchó decir desde el gobierno estatal que era necesario construir un libramiento carretero para aligerar la carga vehicular en la ciudad capital fue en el año 2002. Un año después, se hizo saber que esta obra se llevaría a cabo. En su quinto informe de gobierno, el entonces gobernador Felipe González González reveló lo siguiente: “En respuesta a nuestra gestión ante el señor Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, este año (2003) se autorizó e inició la ejecución del primer tramo del libramiento carretero del poniente de la ciudad de Aguascalientes, que se realiza con una inversión federal de cien millones de pesos”.

El primer tramo quedó terminado antes de que Felipe González concluyera su mandato. Se completaron 21 kilómetros, desde la Carretera 45 Sur hasta la carretera a Calvillo (entronque a El Picacho).

En los dos gobiernos posteriores, los de Luis Armando Reynoso Femat y Carlos Lozano de la Torre, diversos problemas relacionados con la concesión impidieron que se completara el segundo tramo de 24 kilómetros, el que va desde la carretera a Calvillo hasta la carretera 45 norte a la altura del entronque La Escondida, poco antes de llegar a San Francisco de los Romo.

En 2013 se cambió la concesión de 2008

Los problemas con la concesión se pueden resumir así:



- En junio de 2008, el gobierno de Luis Armando Reynoso Femat licitó la obra a favor de seis empresas que días después conformaron la sociedad Concesionaria de Autopistas, S.A. de C.V. Pero la obra no se ejecutó.

- En su Plan Sexenal de Gobierno 2010-2016, Carlos Lozano planteó como una de las líneas de acción de su administración “la conclusión del libramiento carretero al poniente de la zona Metropolitana”.

Al cumplir tres años su gobierno, esto es, en diciembre de 2013, la administración de Lozano de la Torre cambió a los participantes de la concesionaria, y en 2016 hubo una nueva modificación. Tampoco en este sexenio se terminó la obra.

- El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, que corresponde al gobierno de Martín Orozco Sandoval, estableció como una de las acciones en el programa de infraestructura terminar el sexenio con “100% del libramiento poniente ejecutado”. Cuando arrancó esta administración, el avance era del 49.34%.

Poco antes de cumplir dos años como gobernador, en agosto de 2018, Orozco Sandoval inició la revocación de la concesión por estimar la existencia de irregularidades: cambios no autorizados en cuanto a la posesión de acciones de sociedad, no entrega de la garantía de cumplimiento, no proporcionar al gobierno estatal un informe anual y no celebrar un contrato de fideicomiso.



Como la entonces concesionaria se amparó, el asunto llegó a tribunales, y fue hasta los primeros días de diciembre de 2019 cuando se le revocó el título de concesión de manera definitiva. Ese mismo mes, el gobierno estatal lanzó una nueva licitación, en la que se registraron ocho empresas. Pero en marzo de 2020, pospuso por “causa de fuerza mayor” todo acto relativo a esta licitación. La “causa” fue que el gobierno federal suspendió en todo el país muchas de las actividades por la contingencia sanitaria decretada a raíz del COVID-19.



El proceso se retomó en junio de 2020 y se fijó el día 22 de julio para dar a conocer el fallo. Pero un día antes, el 21 de julio, el gobierno del estado de Aguascalientes informó que en vista de que las propuestas fueron “sumamente extensas” se “requiere de un extenso análisis”.



Fue el 29 de julio de 2020 cuando se reveló que Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra) S.A.B. de C.V. resultó ganadora del proceso. Es un consorcio que conforman Operadora Autopistas Nacionales Equivent S.A de C.V; Operadora Metropolitana de Carreteras S.A de C.V; Cobro Electrónico de Peaje S.A de C.V; y Operadora de Autopistas Michoacán S.A.P.I de C.V.

En su informe financiero del primer trimestre de este 2022, PINFRA da a conocer que la inversión total del proyecto del Libramiento de Aguascalientes será de 2 mil 154 millones de pesos.



Cuando se hizo el anuncio de la empresa ganadora de la licitación, el gobierno estatal anticipó que de completarse a tiempo las gestiones necesarias, ese segundo tramo pudiera estrenarse en alrededor de 18 meses, antes de concluir 2021. No se inauguró entonces, pues la construcción inició en octubre de 2020. No fueron exactamente 18 meses sino 19, pero finalmente tras cuatro administraciones estatales, la obra está a unos días de ser abierta a la circulación por la empresa operadora.



Se estima que tendrá un aforo de entre 5 mil y 8 mil vehículos diarios, que en más de un 90% serían transportes de carga, 7% transporte público de pasajeros y el resto, de vehículos particulares. La cuota para automóviles rondará en torno a los 60 pesos.



La apertura del libramiento representa una ventaja para el tránsito de largo alcance que no tiene como destino la ciudad de Aguascalientes, ya que implicará un ahorro de entre cuarenta minutos a una hora al evitarse recorrer unos 16 o 18 kilómetros en el tránsito urbano.



Para la población de la ciudad capital del estado, representará una mayor fluidez del tránsito urbano, menores riesgos y más bajos índices de contaminación auditiva y del aire, además de menor deterioro de las vialidades urbanas.



Bienvenido pues, el Libramiento Carretero Poniente.