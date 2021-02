PROBABLE CANDIDATO MORENISTA A LA ALCALDÍA

Arturo Ávila se pronuncia por el debate público sobre la regulación de las redes sociales

Aguascalientes, Ags.- Arturo Ávila Anaya, quien fuera candidato a Presidente del Municipio de Aguascalientes en la anterior elección, y a quien se le menciona como abanderado de Morena en el próximo proceso electoral para ese mismo cargo, se pronuncia por abrir a la consideración pública la evaluación de legislar acerca de las redes sociales.

Sería benéfico abrir el debate acerca de la conveniencia de establecer una normativa que regule la actuación de las grandes empresas de estos nuevos medios de comunicación que habrán de ganar mayor relevancia en el futuro por sobre los medios llamados “tradicionales”, dice el empresario afincado en Aguascalientes desde hace años y que dirige una compañía dedicada a cuestiones de seguridad.



Antes que nada, comenta, deberíamos plantearnos varias cuestiones como:

-¿Hasta dónde llega la libertad de expresión y a quién le corresponde fijar el límite?

-¿Corresponde a las empresas privadas determinar el contenido de esos nuevos medios de comunicación?

-¿En qué se fundamentarían quienes busquen garantizar la libertad de expresión?

-¿Corresponde a los sistemas cibernéticos (algoritmos, bots) influír de manera clave para determinar la agenda de noticias de una comunidad?

Por ello y otras consideraciones, en entrevista con DESDElared, Ávila se muestra partidario de abrir al debate público estos temas y se pronuncia porque sea el Estado quien reglamente o determine las reglas para el funcionamiento de estos modernos medios de comunicación de manera que, sin afectar la libertad de expresión, no se erijan en autoridades que censuren las expresiones.

No podemos, dice, dejar que sean los bots quienes impongan los temas a discutir por una sociedad.



La opinión de Ávila, sin embargo, no es compartida por varios expertos en el tema, según publicó el periódico capitalino El Universal, quienes coincidieron en que “las redes sociales son servicios privados y no servicios públicos pues no utilizan el espectro radioeléctrico”.



A consideración de Arturo Ávila, los recientes hechos ocurridos en Estados Unidos y en los que empresas de comunicación limitaron y suspendieron las cuentas del anterior presidente de ese país, deben llevarnos a una profundización en el tema y a la discusión de iniciativas como la que ofreció presentar en breve el senador Ricardo Monreal.